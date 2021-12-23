Ранее при президенте Януковиче на Украине действовала система компенсации цен на газ, которая была повторно внедрена киевскими властями, заявил эксперт.
«Сейчас, испугавшись, что эти цены колоссально высокие, власть опять перешла к ручному регулированию. При этом власть в лице Витренко уже признала, что долго они цены сдерживать не смогут. Поэтому ждут всего лишь того, когда газ подешевеет. Он явно не будет таким колоссально дорогим. Это всё, а потом придётся поднимать тарифы, скорее всего — уже весной следующего года», — спрогнозировал Марунич.
Эксперт отметил, что социальный эффект от повышения цен на газ будет неприятным: возможны митинги и перекрытия автотрасс.
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