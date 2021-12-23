Негативное заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о сертификации газопровода «Северный поток-2» взвинтило спотовые цены на газ. От этого больше всего пострадали Польша и Украина. Германия действует без оглядки на своих восточноевропейских партнёров, уверен эксперт по энергетике Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ряд политических сил в Германии всегда выступал против «Северного потока-2» и ФРГ не согласовывает свою внутриполитическую борьбу с последствиями для Украины, подчеркнул эксперт. «Северный поток - 2» обречен? Юшков объяснил, чем Германия заменит российский газ © кадр из видео Украина.ру

«Дело же в импорте Германией и использовании газа вместо не ископаемого топлива…Поэтому я бы так не связывал, у немцев своя история, у нас — своя. Ну да, мы от них зависим в том плане, что сами привязали свой рынок к европейским хабам по цене, и отказались от долгосрочного контракта с «Газпромом»… Не то чтобы отказались — когда он (контракт. — Ред.) завершился, можно было сделать попытки продлить его», — сказал Марунич.

Украине же на фоне криков «Россия нападёт!» говорить о продлении контракта транзита газа в Европу и о прямых закупках газа для себя глупо, заключил эксперт.

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