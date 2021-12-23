Нынешние цены на газ на Украине вызваны ошибкой киевских властей: привязкой цен к европейским биржам. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

В условиях рекордных цен на газ в Европе реформа рынка газа на Украине привела к самым негативным последствиям для страны, подчеркнул эксперт.

«На Украине всё просто. Украина реализовала реформу рынка газа по европейским, скажем так, стандартам, лекалам. По сути, привязалась по импортному паритету к европейским биржам, поэтому цена у нас на бирже сейчас соответствует европейским спотовым ценам, плюс украинские налоги», — сказал Марунич. Эксперт назвал способ снизить цены на газ в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Правительство Украины само реализовало реформу, согласно которой цена газа для промышленности стала биржевой. В условиях отсутствия импорта голубого топлива из России и долгосрочных контрактов, киевская власть не может урегулировать цены на газ, заключил эксперт.

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