В условиях рекордных цен на газ в Европе реформа рынка газа на Украине привела к самым негативным последствиям для страны, подчеркнул эксперт.
«На Украине всё просто. Украина реализовала реформу рынка газа по европейским, скажем так, стандартам, лекалам. По сути, привязалась по импортному паритету к европейским биржам, поэтому цена у нас на бирже сейчас соответствует европейским спотовым ценам, плюс украинские налоги», — сказал Марунич.
Правительство Украины само реализовало реформу, согласно которой цена газа для промышленности стала биржевой. В условиях отсутствия импорта голубого топлива из России и долгосрочных контрактов, киевская власть не может урегулировать цены на газ, заключил эксперт.
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