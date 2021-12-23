Запасы энергоресурсов на украинских ТЭС и ТЭЦ остаются критически низкими, и страна может не пройти отопительный сезон без риска веерных отключений. Ситуацию спасти может лишь Россия, уверен специалист по энергетике Дмитрий Марунич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Эксперт не исключает намеренной блокировки поставок Россией энергоресурсов на Украину.

«Или Россия действительно блокирует поставки со своей территории под разными поводами, и это действительно создаёт дополнительные риски для прохождения отопительного сезона. Если Россия разблокирует их, тогда риски резко снижаются. Вот как раз на этом направлении мы не видим особого позитива для Киева», — сказал Марунич. Белорусская электроэнергия занимает на Украине 2% потребления - Бортник © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Собеседник издания подчеркнул, что поставки электроэнергии на Украину Минском, учитывая политическую обстановку, удивительны, и Украине в этом сильно повезло.

Полностью интервью можно прочитать здесь.