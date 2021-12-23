Эксперт не исключает намеренной блокировки поставок Россией энергоресурсов на Украину.
«Или Россия действительно блокирует поставки со своей территории под разными поводами, и это действительно создаёт дополнительные риски для прохождения отопительного сезона. Если Россия разблокирует их, тогда риски резко снижаются. Вот как раз на этом направлении мы не видим особого позитива для Киева», — сказал Марунич.
Собеседник издания подчеркнул, что поставки электроэнергии на Украину Минском, учитывая политическую обстановку, удивительны, и Украине в этом сильно повезло.
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