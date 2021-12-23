В условиях архаизации общества и развала общей для страны экономики на Украине может наступить новый Майдан. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Новый Майдан вполне возможен, так как в обществе уже существует его карго-культ, заявил эксперт.

«В обществе уже существуют определенные предубеждения и страх Майдана. Это наблюдалось и в нулевые, но сравнивать последствия Оранжевой революции и Майдана 2013-2014 годов — это сравнивать сравнимое…Но, тем не менее, к следующему Майдану Украина пока не готова», — сказал Золотарёв. Андрей Золотарев: Впервые украинцы боятся сильнее тарифов, а не Путина © Facebook, Золотарев Андрей

Эксперт добавил, что Майдан, не одобренный посольством США, изначально обречён на неудачу.

Полностью интервью можно прочитать здесь.