Стремительная архаизация экономики и попадание в список стран третьего мира - вот что ожидает Украину в ближайшее время, уверен директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Экс-президенты Украины не скупились на обещания, так, Леонид Кравчук обещал украинцам стандарты жизни Франции, Виктор Ющенко указывал на Польшу. Однако сейчас вопрос не стоит даже о возвращении на показатели до 2014 года, подчеркнул эксперт.

«Вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз Украина до 2014 года, если отминусовать Виктора Федоровича [Януковича] и его семейство с их дурными привычками и жадностью, вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако, момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку», — сказал Золотарёв. Коллапс близко. Переживёт ли Украина зиму-2022 © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Украинская экономика стремится к стандартам третьего мира, и, как следствие, общество стремительно архаизируется, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.