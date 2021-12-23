Экс-президенты Украины не скупились на обещания, так, Леонид Кравчук обещал украинцам стандарты жизни Франции, Виктор Ющенко указывал на Польшу. Однако сейчас вопрос не стоит даже о возвращении на показатели до 2014 года, подчеркнул эксперт.
«Вернуться в Украину до 2014 года не получится. Как раз Украина до 2014 года, если отминусовать Виктора Федоровича [Януковича] и его семейство с их дурными привычками и жадностью, вполне можно было сделать ту страну, из которой не хочется уезжать и хочется возвращаться. Однако, момент упущен — Украина стремительно скатывается в цивилизационную воронку», — сказал Золотарёв.
Украинская экономика стремится к стандартам третьего мира, и, как следствие, общество стремительно архаизируется, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
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