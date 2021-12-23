Риск распада Украины подкрепляется развалом общей экономики страны, рассказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Риск дефрагментации государства существует, и явственен в условиях, когда отдельные районы страны фактически ведут собственное хозяйство.

«Децентрализация стремительно переросла в феодализацию страны. В этих условиях любой серьезный кризис может оказаться для государства фатальным. Тем более, что экономическая связность страны слабеет. Превращение Украины в аграрно-сырьевой придаток локализует экономику в рамках регионов: допустим, подконтрольная Украине часть Донбасса — это металл, руда, Николаевская область — зерновые. Каждый живет в своем», — сказал Золотарёв. Украина сожжет себя, но не выполнит Минские соглашения - Тука © Facebook/Георгій Тука

Риск, что мы можем в результате кризиса получить то, что мы видели в третьей части «Слуги народа», когда вернувшийся из тюрьмы Голобородько видит такую лоскутную карту Украины, никуда не исчез, заключил эксперт.

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