Ранее МИД РФ опубликовал проекты соглашений между Россией и США о гарантиях и мерах обоюдной безопасности. В Вашингтоне многие расценили это как ультиматум. О том, какие шаги предпримет Россия, если предложение отклонят, рассказал в интервью Украина.ру заместитель директора российского Института национальной стратегии Александр Костин

Эксперт полагает, что Россия усилит взаимодействие с Китаем, если её предложения НАТО по гарантиям безопасности останутся без ответа.

«Синхронизация активности с Китаем, Пекин поддержал предложения Москвы по демилитаризации…Мы усиливаем свое присутствие на Тихоокеанском театре, помогаем усиливаться Китаю, параллельно начинаем вынужденную милитаризацию Белоруссии, которую придется насыщать ракетами, чтобы прикрыться от ПРО», — сказал Костин. Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Россия будет работать в связке с Китаем — в случае обострения в Донбассе следуют ответные шаги, но уже в ситуации с Тайванем, дополнил эксперт.

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