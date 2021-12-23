Эксперт полагает, что Россия усилит взаимодействие с Китаем, если её предложения НАТО по гарантиям безопасности останутся без ответа.

«Синхронизация активности с Китаем, Пекин поддержал предложения Москвы по демилитаризации…Мы усиливаем свое присутствие на Тихоокеанском театре, помогаем усиливаться Китаю, параллельно начинаем вынужденную милитаризацию Белоруссии, которую придется насыщать ракетами, чтобы прикрыться от ПРО», — сказал Костин.

Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности
Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности
© РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Россия будет работать в связке с Китаем — в случае обострения в Донбассе следуют ответные шаги, но уже в ситуации с Тайванем, дополнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.