Эксперт полагает, что Россия усилит взаимодействие с Китаем, если её предложения НАТО по гарантиям безопасности останутся без ответа.
«Синхронизация активности с Китаем, Пекин поддержал предложения Москвы по демилитаризации…Мы усиливаем свое присутствие на Тихоокеанском театре, помогаем усиливаться Китаю, параллельно начинаем вынужденную милитаризацию Белоруссии, которую придется насыщать ракетами, чтобы прикрыться от ПРО», — сказал Костин.
Россия будет работать в связке с Китаем — в случае обострения в Донбассе следуют ответные шаги, но уже в ситуации с Тайванем, дополнил эксперт.
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