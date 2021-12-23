Ранее в СМИ сообщалось, что США увеличили объём военных поставок Украине. Однако на передачу Киеву ЗРК «Patriot» надеяться не стоит, считает украинский политолог Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Ежегодно с 2014 года Киеву поставлено около 450 млн долларов военной помощи, напомнил Молчанов.

«Ну, поставили около 50 «Джавелин» — это капля в море…То, о чем попросил министр обороны Резников, о том, чтобы поставили «Патриоты» — этого, ясное дело, не будет, это очень дорогое удовольствие. Да, будут помогать добрым словом, возможно, какими-нибудь санкциями против России», — сказал эксперт. Блицопрос: Кирилл Молчанов об итогах встречи Зеленского и Байдена © Facebook, Кирилл Молчанов

Если сравнивать поставки на Украину с помощью Афганистану — это две совершенно разные вещи, заключил Молчанов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.