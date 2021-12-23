Ситуация в энергетике Украины остаётся критической: при наступлении морозов страна стоит перед угрозой веерных отключений. О том, помогут ли "европейские партнёры" Киеву рассказал в интервью Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Запасы угля на украинских ТЭС остаются критически низкими, и прохождение отопительного сезона без импорта электроэнергии из России и Белоруссии не представляется возможным, подчеркнул эксперт. Поставки из Европы не покроют украинского дефицита, считает Марунич.

«По Европе… Ну чем она может помочь? Вот Польша сюда поставляет небольшие запасы угля. Это всё, в принципе, что может быть. Идут небольшие реверсные поставки газа, газ очень дорогой, контракты эти краткосрочные — и там стоимость просто колоссальная, она превышает, я думаю, 1300 евро за тысячу кубов в настоящее время», — сказал Марунич. Марунич: на Украине катастрофа! © скриншот видео Украина.ру

Украина не спешит наращивать поставки из Европы по причине заоблачных цен на энергоресурсы, заключил собеседник издания.

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