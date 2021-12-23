Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Служба безопасности Украины направила в правительство отчёт, согласно которому в некоторых регионах страны возможно прекращение отопления. Это прокомментировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Ситуация с критически низкими запасами энергоресурсов на Украине не изменилась: на некоторых ТЭС запасов угля остаётся на несколько дней. В этих условиях СБУ хочет снять с себя ответственность за возможную катастрофу, считает Марунич.

«Просто они (в СБУ. — Ред.) таким образом снимают с себя ответственность, потому что повлиять они никак не могут, это не их дело, заниматься накоплением запасов угля или мероприятиями по производству электроэнергии…Повторю ещё раз: на ситуацию это принципиально не повлияет и повлиять не может никак», — сказал эксперт. Эксперт назвал способ снизить цены на газ в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Катастрофы можно избежать только с помощью дополнительного использования газа и импорта электричества из РФ и Белоруссии, подчеркнул эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.