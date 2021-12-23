Ситуация с энергоресурсами на Украине не изменилась: их запасы критически низкие. Без поставок электроэнергии из России страна стоит перед угрозой веерных отключений. Об этом в интервью Украина.ру рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Угля на ТЭС Украины осталось на несколько дней работы, причём некоторые электростанции перешли на работу на дорогостоящем газе, отметил Марунич.

«И, к сожалению, необходимо констатировать, что Украина не сможет пройти этот отопительный сезон без существенного импорта электроэнергии из Белоруссии и, возможно, Российской Федерации…То есть если этого импорта не будет, дефициты могут составлять от полутора до четырёх тысяч мегаватт», — сказал эксперт. Цены на газ в Европе побили исторический рекорд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украину надвигается существенное похолодание, при котором страна не сможет обойтись без импорта электроэнергии из России. Перед Украиной встал реальный риск веерных отключений, заключил Марунич.

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