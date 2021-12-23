Угля на ТЭС Украины осталось на несколько дней работы, причём некоторые электростанции перешли на работу на дорогостоящем газе, отметил Марунич.
«И, к сожалению, необходимо констатировать, что Украина не сможет пройти этот отопительный сезон без существенного импорта электроэнергии из Белоруссии и, возможно, Российской Федерации…То есть если этого импорта не будет, дефициты могут составлять от полутора до четырёх тысяч мегаватт», — сказал эксперт.
На Украину надвигается существенное похолодание, при котором страна не сможет обойтись без импорта электроэнергии из России. Перед Украиной встал реальный риск веерных отключений, заключил Марунич.
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И, к сожалению, необходимо констатировать, что Украина не сможет пройти этот отопительный сезон без существенного импорта электроэнергии из Белоруссии и, возможно, Российской Федерации.
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211221/1032932033.htm
Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211221/1032932033.htm