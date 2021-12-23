В условиях грядущих морозов дефицит энергоресурсов при отсутствии импорта из РФ может привести Украину к веерным отключениям, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру

Ситуация с критически низкими запасами угля в стране не изменилась, подчеркнул эксперт. На некоторых тепловых электростанциях угля хватает лишь на несколько дней работы, напомнил Марунич.

«Так вот, важно понимать, что при похолодании, при дефиците электроэнергии здесь, внутри Украины, без российского импорта, которого сейчас нет и не факт, что он будет, — потому что Россия со своей стороны пока не подтверждает такого рода возможности, — Украина может попасть на грань веерных отключений. Они могут случиться», — сказал Марунич. Марунич: на Украине катастрофа! © скриншот видео Украина.ру

Из-за высоких цен на энергоносители на Украине уже прекратили работу некоторые промышленные предприятия, и при условиях наступления морозов страна может не пройти отопительный сезон, заключил эксперт.

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