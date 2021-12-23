Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. Условия кредита предусматривают финансирование контрактов, подписанных британскими поставщиками. Минимум 50% товаров и услуг должны поставляться из Соединенного Королевства.
Эксперт пояснил, что Великобритания пытается закрепиться на территории Восточной Европы и для этого они используют Украину как плацдарм воздействия на Россию.
«Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. В этом истинный замысел такого тесного сотрудничества между Великобританией и Украиной», — констатировал Кошкин.
Идет процесс обострения, когда все причерноморские государства (Румыния, Турция и Болгария — страны НАТО, а Грузия с Украиной тесно сотрудничают с Альянсом) направлены против России. И Россия в этих условиях будет защищать свои интересы. Это естественный процесс, заключил собеседник издания.
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