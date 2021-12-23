Если военно-морские базы Великобритании на территории Украины будут нацелены против России, Россия примет соответствующие меры. Как военный объект они будут нейтрализованы силами РФ, которая учитывает все это в своем военном строительстве. Об этом рассказал военный политолог Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

Эксперт пояснил, что Великобритания пытается закрепиться на территории Восточной Европы и для этого они используют Украину как плацдарм воздействия на Россию.

«Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. В этом истинный замысел такого тесного сотрудничества между Великобританией и Украиной», — констатировал Кошкин.

Идет процесс обострения, когда все причерноморские государства (Румыния, Турция и Болгария — страны НАТО, а Грузия с Украиной тесно сотрудничают с Альянсом) направлены против России. И Россия в этих условиях будет защищать свои интересы. Это естественный процесс, заключил собеседник издания.

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