Сейчас мы наблюдаем такую сумасшедшую турбулентность во всем мире, что нет смысла делать какие-либо предположения. Об этом рассказал лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в интервью изданию Украина.ру

Василий Волга: Никогда не поверил бы в прошлом, что то, что с нами происходит сегодня, будет возможно © Владимир Трефилов

«И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины. Так, как это, впрочем, бывало и в предыдущие века», — констатировал Волга.

Мир семимильными шагами приближается к очень серьёзному большому конфликту, который пройдёт по территории Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.