Эксперт отметил, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте.
«И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины. Так, как это, впрочем, бывало и в предыдущие века», — констатировал Волга.
Мир семимильными шагами приближается к очень серьёзному большому конфликту, который пройдёт по территории Украины, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.