Василий Волга: Никогда не поверил бы в прошлом, что то, что с нами происходит сегодня, будет возможно
Василий Волга: Никогда не поверил бы в прошлом, что то, что с нами происходит сегодня, будет возможно
© Владимир Трефилов
Эксперт отметил, что противоречия, которые сегодня раздирают Украину и не только Украину, есть на всем Евразийском континенте.

«И они говорят о том, что мы усиленно, семимильными шагами приближаемся к очень большому взрыву, к очень большому конфликту, который, увы, пройдет по территории Украины. Так, как это, впрочем, бывало и в предыдущие века», — констатировал Волга.

Мир семимильными шагами приближается к очень серьёзному большому конфликту, который пройдёт по территории Украины, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.