Все 15 республик бывшего СССР заболели национализмом и потянулись в Европу, потому что рухнула коммунистическая идея, но им все равно нужно верить в «царство Божье» на земле. Об этом рассказал лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в интервью изданию Украина.ру

Василий Волга: Никогда не поверил бы в прошлом, что то, что с нами происходит сегодня, будет возможно © Владимир Трефилов

«Майдан первый, 2004 года, был первым бурным проявлением. На тот момент было достаточно посыла: «дайте нам президента проевропейского, он нас в Европу приведет, и мы получим царство Божье». Но не получилось, потому что на тот момент большинство населения Украины было за Россию, за русский язык как второй государственный, за ОДКБ. Это показывали все социологические опросы. Только Киев уже поддался перерождению, когда при соответствующей финансово-организационной помощи Запада город насытили людьми из бандеровских регионов. И им удалось тогда совершить маленький и бескровный переворот», — напомнил Волга.

И к 2013-2014 годам у людей внутри произошли мощнейшие изменения, они говорили: «я же европеец», я хоть в рабах буду, но у европейцев, но не с русскими. Ибо русские для них вообще не люди, заключил собеседник издания.

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