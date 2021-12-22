Одна из популярных букмекерских контор Украины принимает ставки на новогоднее обращение президента Владимира Зеленского. Украинцам предлагают угадать, какие фразы и о чем скажет глава государства гражданам страны в последние минуты уходящего года

По правилам букмекеров, чем вероятнее исход того или иного события, тем меньший коэффициент ставок оно получает, то есть поставив, к примеру, 1 тыс. с коэффициентом 1.25, можно, в случае удачи, сверх этой тысячи выиграть еще 250.

Таким образом, наиболее вероятная фраза, которую ожидают украинцы от Зеленского — «Это был тяжелый год» (коэффициент — 1.2). Далее следует «Мы ожидаем улучшения» (1.75), «Давайте вспомним все лучшее» (2.2) и «Впереди нас ждут новые вызовы» (2.5). Наибольший куш можно сорвать, если президент произнесет «Худшее — позади» и «Смотрим в следующий год с оптимизмом», коэффициенты на это 3.0 и 3.5 соответственно.

Также открыт прием ставок на то, какие достижения в своей речи отметит Зеленский. Вероятнее всего это будет госпрограмма «Большое строительство» (1.2) и электронное социальное приложение «Дiя» (1.5).

Отдельно можно попытать удачу, спрогнозировав, произнесет ли в новогоднюю ночь Зеленский фамилию своего оппонента Петра Порошенко. Вера в такой исход у аналитиков букмекерской конторы не высока — котировка данной ставки аж 15.0.

В ДНР ответили на новогоднее обращение Зеленского © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Гадают украинцы и о том, заявит ли Зеленский в своей праздничной речи о планах баллотироваться на второй срок. Шансы на это, впрочем, не столь высоки — коэффициент ставки на это 15.0.

После избрания президентом Зеленский решил изменить традиционный формат телевизионного поздравления главы государства с Новым годом. В новогоднюю ночь с 2019 на 2020-й он выступал без галстука, а сам видеоряд содержал вкрапления кадров с украинцами. Похожая стилистика была выбрана и на следующее такое обращение в канун 2021 года. Тогда президент выступал, сидя в компании детей на фоне новогодней елки.

Примечательно, что в том же 2021 году видеопоздравление Зеленского уступило по популярности среди украинских пользователей YouTube аналогичному новогоднему поздравлению президента РФ Владимира Путина.