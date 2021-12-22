Под Харьковом пожарные использовали гидранты не по назначению, чтобы угодить Зеленскому
Под Харьковом пожарные использовали гидранты не по назначению, чтобы угодить Зеленскому
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В селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области монахини и послушницы Свято-Троицкого Мотронинского монастыря решили освоить профессию пожарных.

«Во вновь созданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев-игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», — уточняется в сообщении.

Монахини будут обеспечивать пожарную безопасность монастыря, а также жителей 7 сел и двух поселков, входящих в сельской территориальной общины. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.

Необычные пожарные уже отработали упражнения по боевому развертыванию, подачи воды и оказания первой домедицинской помощи пострадавшим.