В селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области монахини и послушницы Свято-Троицкого Мотронинского монастыря решили освоить профессию пожарных.
«Во вновь созданной пожарной команде на вызовы будут выезжать пятеро добровольцев-игуменья Илария, две послушницы монастыря Лариса и Кристина и два водителя пожарного автомобиля», — уточняется в сообщении.
Монахини будут обеспечивать пожарную безопасность монастыря, а также жителей 7 сел и двух поселков, входящих в сельской территориальной общины. Дело в том, что расстояние до ближайшей пожарной части составляет около 20 километров.
Необычные пожарные уже отработали упражнения по боевому развертыванию, подачи воды и оказания первой домедицинской помощи пострадавшим.