Год Тигра будет к вам благосклонен, если достойно его встретить. Как именно лучше украсить новогодний стол, на днях рассказал УНИАН

Эксцентрично, в толпе, у воды: астролог рассказал, как правильно встречать год Тигра © flickr.com, Peter

Не стоит делать упор на полосатый окрас Тигра. Принты под змею и леопарда также будут неуместны — и в декоре, и в наряде под Новый год. Они только разозлят Тигра.

Лучше ограничиться использованием оттенков оранжевого и коричневого — подчеркните таким образом связь символа нового года с природой. Также используйте в оформлении стола оттенки синего и зеленого.

В праздничном интерьере нужно избегать вычурных элементов и кричащих деталей. Максимум, что можно использовать как акцент — оттенки золота и серебра.

Что касается праздничных блюд, здесь эксперты советуют не подавать на стол говядину — дело в том, что однажды Тигр проиграл в схватке с Быком. Подойдут курица и рыба, традиционные салаты, много овощей и зелени.