Поскольку Тигр — хищный зверь, ему нужен природный антураж. Украсьте новогодний стол ветками ели, шишками или деревянными аксессуарами.
Не стоит делать упор на полосатый окрас Тигра. Принты под змею и леопарда также будут неуместны — и в декоре, и в наряде под Новый год. Они только разозлят Тигра.
Лучше ограничиться использованием оттенков оранжевого и коричневого — подчеркните таким образом связь символа нового года с природой. Также используйте в оформлении стола оттенки синего и зеленого.
В праздничном интерьере нужно избегать вычурных элементов и кричащих деталей. Максимум, что можно использовать как акцент — оттенки золота и серебра.
Что касается праздничных блюд, здесь эксперты советуют не подавать на стол говядину — дело в том, что однажды Тигр проиграл в схватке с Быком. Подойдут курица и рыба, традиционные салаты, много овощей и зелени.