Специально к Новому году канал готовит проект «30 лет спустя», в рамках которого звезды 1990-х споют свои самые известные песни. Например, Владимир Пресняков исполнит «Стюардессу по имени Жанна», группа «Дюна» снова «заедет» в «Коммунальную квартиру», а Алена Свиридова «прокатится» на «Электричке».
Вот только воссоздать кабаре-дуэт «Академия» у редакторов проекта не получилось: Цекало отказался петь с бывшей женой. Из ситуации вышли просто: на место артиста нашли мужчину его роста и комплекции, а на лицо надели бумажку маску, сделанную из фотографии Цекало. Лолиту не смутила «копия», она отработала с «клоном» песню «Ту-ту-ту» и даже пошутила, что не заметила подмены.
Милявская была второй женой Цекало, в браке у певицы родилась дочь Ева, как позже призналась сама артистка, отец девочки — другой мужчина, а Цекало просто согласился зарегистрировать ее на себя. Сейчас продюсер женат в четвертый раз. Его супруга — свободный художник Дарина Эрвин, которая младше мужа на 30 лет.