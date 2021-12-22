Российский «Первый канал» спешно поменял Александра Цекало в составе обновленного кабаре-дуэта «Академия» в новогодней программе «30 лет спустя». Причиной стал отказ артиста общаться с бывшей женой и коллегой Лолитой Милявской. Об этом 22 декабря написал сайт «Дни.ру»

Приоткрыта тайна сюжетных перипетий «Сватов-7» © Кадр из сериала "Сваты" Владимир Пресняков исполнит «Стюардессу по имени Жанна», группа «Дюна» снова «заедет» в «Коммунальную квартиру», а Алена Свиридова «прокатится» на «Электричке».

Вот только воссоздать кабаре-дуэт «Академия» у редакторов проекта не получилось: Цекало отказался петь с бывшей женой. Из ситуации вышли просто: на место артиста нашли мужчину его роста и комплекции, а на лицо надели бумажку маску, сделанную из фотографии Цекало. Лолиту не смутила «копия», она отработала с «клоном» песню «Ту-ту-ту» и даже пошутила, что не заметила подмены.

Милявская была второй женой Цекало, в браке у певицы родилась дочь Ева, как позже призналась сама артистка, отец девочки — другой мужчина, а Цекало просто согласился зарегистрировать ее на себя. Сейчас продюсер женат в четвертый раз. Его супруга — свободный художник Дарина Эрвин, которая младше мужа на 30 лет.