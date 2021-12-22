Партия «Слуга народа» осудила действия своего представителя, депутата Верховной Рады Николая Галушко, компрометирующее видео с которым было обнародовано 22 декабря. Заявление политсилы опубликовала ее пресс-секретарь Юлия Палийчук в своем Telegram-канале

Ранее «Украинская правда» опубликовала видео с Галушко, авто которого остановили полицейские в Киеве за нарушение ПДД. На кадрах депутат с использованием нецензурной лексики выражал свое возмущение этим фактом и угрожал правоохранителям. Видео было сделано в декабре 2020 года, однако достоянием общественности стало только сейчас.

По словам Палийчук, партия осуждает поведение своего депутата, который признал, что знал о существовании такого видео. Пресс-секретарь «Слуги народа» привела объяснения Галушко, согласно которым этим роликом его якобы шантажировал экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Бывший глава МВД будто бы добивался таким образом от депутата «нужного» для себя голосования по законопроектам в Верховной Раде.

Согласно Галушко, появление сейчас этого видео является местью ему со стороны Авакова, который остался недоволен, что парламентарий проголосовал за его отставку.

Данная ситуация, отметила Палийчук, вызывает много вопросов о правомерности действий бывшего руководств МВД. Тем не менее, поведение самого Галушко во время общения с полицейскими является неприемлемым и будет рассмотрено партийным комитетом по этики.

Скандал с Гогилашвили: Аваков мстит Зеленскому, реализуя план по его смещению © коллаж Украина.ру Николай Галушко — уроженец Челябинской области. Ему 42 года. Отец парламентария — сотрудник советской милиции — был по служебной линии отправлен на Украину, где и остался после развала СССР и дослужился до начальника областного УБОПа. С правоохранительными органами связана и биография Галушко младшего, который окончил украинскую Национальную академию внутренних дел и работал несколько лет в УБОП по Киевской области. Позднее занялся бизнесом. В 2019 году избрался в Верховную Раду, где является членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

История с Галушко — не первый подобный инцидент на Украине за последнее время. Ранее в сети появилось видео оскорбительного поведения замглавы МВД Арсена Авакова Александра Гогилашвили с подчиненными сотрудниками полиции в Донбассе. За увольнение заместителя министра внутренних дел тогда выступил лично президент Владимир Зеленский. Вскоре Гогилашвили был освобожден от своего поста.