На прошлой неделе российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.
«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах Русской весны. Впервые за последние 30 лет зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты — выполняйте. Или мы запускаем другой пункт в связи с невыполнением. Правильно. Потому что может быть поздно», — сказал Жириновский.
В этой же речи он пригрозил устроить Соединенным Штатам «4 часа утра 22 февраля», если в Вашингтоне откажутся принимать предложенные РФ пункты.
Русская весна — общее название протестного движения на Украине, активисты которого выступили против Евромайдана 2014 года и за сближение с Россией.