Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил свое восхищение последними действиями российского Министерства иностранных дел, заявив, что впервые за 30 лет «зазвучал голос русской дипломатии». Об этом он заявил 22 декабря во время пленарного заседания Госдумы, трансляция которого была доступна в интернете

На прошлой неделе российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. США это не оценят. Царев рассказал, как именно Коломойский уничтожил «Русскую весну» © скриншот видео "BIHUS info"

«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах Русской весны. Впервые за последние 30 лет зазвучал голос русской дипломатии. Вот наши пункты — выполняйте. Или мы запускаем другой пункт в связи с невыполнением. Правильно. Потому что может быть поздно», — сказал Жириновский.

В этой же речи он пригрозил устроить Соединенным Штатам «4 часа утра 22 февраля», если в Вашингтоне откажутся принимать предложенные РФ пункты.

Русская весна — общее название протестного движения на Украине, активисты которого выступили против Евромайдана 2014 года и за сближение с Россией.