В следующий понедельник, 27 декабря, в России стартует трансляция одного из самых ожидаемых сериалов - многосерийного фильма «Сваты». Точнее, в эфире «Россия 1» зрители увидят 7-й сезон ленты. Часть событий, которые ждут фанатов картины, анонсировала 22 декабря Тeleprogramma.pro

«Геббельс мог лишь мечтать»: в Раде связали дело против Порошенко со «Сватами» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ожидаются в фильме и скандалы, в том числе международного уровня. Сначала события будут развиваться в Белоруссии, потом Грузии, а уж «путешествие» в XIX век, тем более, не обойдется без проблем.

Появятся в сериале и новые персонажи. Пресс-служба канала «Россия 1» назвала актеров, которые сыграют «обновленный состав», предложив зрителям самим додумать их амплуа в картине. В списке Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Джемала Тетруашвили и Ольга Медынич.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный 7-ой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии летом этого года последние серии, наконец, удалось доснять.

Кстати, сериал будет транслироваться и в России, и на Украине на русском языке. Такое решение в Киеве было принято, несмотря на закон о государственном языке, который обязывает дублировать кинопродукцию на украинский.