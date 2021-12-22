Лидер ЛДПР Владимир Жириновский описал, что будет, если США откажутся от принятия предложений России. Свое мнение он выразил во время пленарного заседания Государственной Думы 22 декабря, которое транслировалось в сети

На прошлой неделе российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ. Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

Стефанчук в панике: спикер Рады испугался ядерного удара по Украине © Public domain

«Мы не должны допускать 22 июня, как Сталин. Сейчас весь мир видит, что мы требуем, ждем, надеемся. Мы не угрожаем никому — нам угрожают. Мы поддерживаем наших дипломатов. Никогда больше не должно быть 22 июня 4 утра. Пусть лучше будет 22 февраля в 4 утра 2022 года. Не надо бряцать оружием. Надо сказать: давайте выполнять. Отказываетесь, тогда мы можем принять другую программу. А какую — вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля», — сказал лидер ЛДПР.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что Россия не хочет войны, но готова защищать собственные интересы и безопасность государства. Принятие Украины в НАТО, отмечал российский лидер, является «красной линией» для России.