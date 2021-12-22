Во время угадывания известной личности, скрывающейся под маской тигра, певицы начали спорить и в конце концов «королева ночи» не удержалась от едкого замечания.
«Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет», — сказала Полякова.
Каменских попросила уточнить, как именно коллега пришла к такому выводу на что получила ответ: «Ну, так. Не знаю. Ты слишком красивая».
Конфликт прекратил певец DZIDZIO, который строго скомандовал исполнительницам: «Тихо, друзья».
Это не первая перепалка знаменитостей в эфире «Маски», раньше Полякова называла Каменских «хвойдой», за что получила по губам.
В украинском языке слово «хвойда» обозначает женщину легкого поведения или, по-другому, даму с низкой социальной ответственностью.