Украинская певица Оля Полякова на съемках очередного выпуска шоу «Маска» на днях «прошлась» по своей коллеге Насте Каменских. В итоге оказалось, что Полякова хотела сделать комплимент, но «получилось как всегда»

«Настя, две секунды. Я просто хочу тебе сказать, что когда ты такая умная, тебе это очень не идет», — сказала Полякова.

Каменских попросила уточнить, как именно коллега пришла к такому выводу на что получила ответ: «Ну, так. Не знаю. Ты слишком красивая».

Конфликт прекратил певец DZIDZIO, который строго скомандовал исполнительницам: «Тихо, друзья».

Это не первая перепалка знаменитостей в эфире «Маски», раньше Полякова называла Каменских «хвойдой», за что получила по губам.

В украинском языке слово «хвойда» обозначает женщину легкого поведения или, по-другому, даму с низкой социальной ответственностью.