Со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО газета сообщает, что эта мера стала ответом на информацию о том, что Россия якобы наращивает свои войска около границ с Украиной. Силы быстрого реагирования НАТО насчитывают около 40 тысяч военнослужащих, указывает издание.
Они состоят из наземных, воздушных и морских частей, а также сил специального назначения, и предназначены для быстрого размещения в любой точке Земли.
В частности, совместная оперативная группа повышенной готовности (VJTF), теперь должна быть готова к развёртыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо предыдущих семи, отмечает издание.
Руководство VJTF осуществляется различными странами НАТО по ротационному принципу.
В настоящее время группу, насчитывающую около 6,4 тыс. солдат, возглавляет Турция, указывает Die Welt.
Другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО также сократили сроки готовности к воздушной транспортировке, сообщает газета.
Официальный представитель НАТО отказался подтвердить СМИ данные меры, но осудил «заметное наращивание российских сил на Украине и вокруг неё».
«Мы сохраняем бдительность и всегда будем принимать все необходимые меры для защиты наших союзников от любых угроз», — заявил представитель.
В последние месяцы правительства некоторых стран НАТО, а также киевский режим, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчёркивают, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.