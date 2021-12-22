Военный блок НАТО повысил боеготовность своих сил быстрого реагирования. Об этом сообщила 22 декабря немецкая газета Die Welt

Со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО газета сообщает, что эта мера стала ответом на информацию о том, что Россия якобы наращивает свои войска около границ с Украиной. Силы быстрого реагирования НАТО насчитывают около 40 тысяч военнослужащих, указывает издание.

Они состоят из наземных, воздушных и морских частей, а также сил специального назначения, и предназначены для быстрого размещения в любой точке Земли.

Лев перед прыжком. Почему Лондону выгодно «российское вторжение» © AFP, Raigo PAJULA

Руководство VJTF осуществляется различными странами НАТО по ротационному принципу.

В настоящее время группу, насчитывающую около 6,4 тыс. солдат, возглавляет Турция, указывает Die Welt.

Другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО также сократили сроки готовности к воздушной транспортировке, сообщает газета.

Официальный представитель НАТО отказался подтвердить СМИ данные меры, но осудил «заметное наращивание российских сил на Украине и вокруг неё».

«Мы сохраняем бдительность и всегда будем принимать все необходимые меры для защиты наших союзников от любых угроз», — заявил представитель.

В последние месяцы правительства некоторых стран НАТО, а также киевский режим, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчёркивают, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.