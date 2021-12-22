Выполнение Минских соглашений грозит Киеву негативом от населения. Об этом сказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука в эфире интернет-канала «Апостроф» 22 декабря

«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину © коллаж Украина.Ру

Он предположил, что в таком случае ЛНР и ДНР смогли бы блокировать внешнеполитические решения киевских властей.

«У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить "минские договоренности". И они считают, что эта асимметричная федерация — и есть особый статус», — сказал Тука.

Экс-замминистра заявил, что предоставление республикам Донбасса особого статуса вызовет на Украине массовые беспорядки. "

Тука пообещал, что в таком случае он пойдет «и жечь, и стрелять».

Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. 21% респондентов заявили, что Украине нужно выйти из переговорного процесса

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.