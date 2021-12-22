По мнению Туки, если бы Киев пошел на реальное выполнение Минских соглашений по Донбассу, Украина превратилась бы в асимметричную федерацию.
Он предположил, что в таком случае ЛНР и ДНР смогли бы блокировать внешнеполитические решения киевских властей.
«У нас об этом очень мало кто рассказывает, кто понимает. А все это называется выполнить "минские договоренности". И они считают, что эта асимметричная федерация — и есть особый статус», — сказал Тука.
Экс-замминистра заявил, что предоставление республикам Донбасса особого статуса вызовет на Украине массовые беспорядки. "
Тука пообещал, что в таком случае он пойдет «и жечь, и стрелять».
Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», 54% украинцев считают, что Минские соглашения нужно пересмотреть и подписать новые. 21% респондентов заявили, что Украине нужно выйти из переговорного процесса
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.