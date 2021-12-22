Супруга 68-летнего лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича 37-летняя израильская бизнесвумен Эйнат Кляйн беременна и скоро родит артисту 4-го ребенка. Такую новость 22 декабря опубликовал Telegram-канал «Не Малахов»

«Молодая жена 68-летнего Андрея Макаревича беременна. Для певца малыш станет вторым ребенком. А для его четвертой жены Эйнат Кляйн — первым», — написал канал.

Эйнат Кляйн — четвертая жена Макаревича, родилась она в Киеве, там же поступила в университет, но через некоторое время переехала в Израиль и продолжила обучение там.

Кляйн младше лидера «Машины времени» на 30 лет, известие об их бракосочетании появилось в СМИ в мае 2020 года, тогда как поженилась пара гораздо раньше, просто держала свой союз в секрете.

Познакомились супруги в одной из поездок, где женщина работала гидом. Именно туризм по странам Ближнего Востока и Африки — основной вид деятельности Кляйн. Еще у предпринимательницы есть свой магазин вин.

О личной жизни Кляйн до Макаревича почти нет информации, чего нельзя сказать о самом музыканте. Первой его женой была Елена Глазова, союз просуществовал 3 года, потом артист женился на враче-косметологе Алле Макаревич, в паре в 1987 году родился сын Иван.

В 90-ые ходили слухи о романе Макаревича с журналисткой Ксенией Стриж, но они так и не получили подтверждения, а вот неофициальный союз с журналисткой Анной Рождественской не был тайной, так как в этом гражданском браке у них появилась общая дочь Анна.

Третьей женой музыканта со штампом стала стилист Наталья Голубь, но и эти отношения распались и в 2019 году Макаревич женился на Кляйн.

Еще у лидера «Машины времени» есть внебрачная дочь Дана 1975 года рождения, имя ее матери не уточняется.