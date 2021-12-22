Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что Украина находится в опасности - Российская Федерация якобы угрожает нанести ядерный удар по этой стране, если она не откажется от «демократического развития». Такое заявление он сделал на форуме «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства». Трансляция мероприятия 22 декабря велась в соцсетях

Тема ядерного оружия на фоне напряженности в отношениях США и РФ возникли после того, как в Соединенных Штатах заговорили о размещении своих вооружений вблизи границ России и Белоруссии. В ответ на это белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил о возможном появлении российского ядерного оружия на территории республики. В МИД РФ допустили такой вариант в случае, если НАТО будет продолжать политику эскалации.

Ядерные ракеты в Белоруссии — где их могут развернуть. О чем до сих пор жалеет Лукашенко © Пресс-служба МО РФ / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанк

Спикер украинского парламента добавил, что в свое время Будапештский меморандум давал гарантии и защиту Киеву в обмен на отказ от ядерных объектов, однако в настоящий момент Запад занимается лишь обсуждением возможных санкций против Москвы.

«Российская Федерация, которая, напомню, стала гарантом такого разоружения, намекает, что если мы продолжим свое демократическое развитие, то она может нанести по нам даже ядерный удар… Мы остались практически беззащитными перед ядерной угрозой», — сказал Стефанчук.

Ранее президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивали, что Россия не хочет войны, но готова защищать собственные интересы и безопасность государства. Принятие Украины в НАТО, отмечал российский лидер, является «красной линией» для России.

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.