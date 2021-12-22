«Рождение второго ребенка — это самый серьезный риск бедности. Не пенсионеры у нас самые бедные семьи, а семьи с двумя-тремя детьми», — уточнила социолог.
По ее словам, на сегодня на Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.
«Неплохая тенденция — снизилась рождаемость в группе 20-24 года. В группе 25-29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства», — заверила Либанова.
Уровень прожиточного минимума на Украине не соответствует реалиям, его размер занижен вдвое, и людям приходится влачить нищенское существование, полагают эксперты. Что касается пенсионеров, ранее глава Минсоцполитики Украины Марина Лазебная рассказывала, что 4,6 млн украинцев получают пенсии размером от 2 до 3 тыс. гривен (5-8 тыс. рублей).