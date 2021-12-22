Самыми бедными слоями населения Украины являются семьи, у которых больше одного ребенка. Об этом на днях сообщила директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, академик Элла Либанова, передает ukranews.com

«Бедные станут беднее». Почему Киев отнимает у малоимущих украинцев последние льготы © РИА Новости, Павел Паламарчук / Перейти в фотобанк

По ее словам, на сегодня на Украине очень сильно снизилась рождаемость в возрасте до 20 лет.

«Неплохая тенденция — снизилась рождаемость в группе 20-24 года. В группе 25-29 она вообще практически не снизилась. А после 30 она выросла. То есть происходит трансформация не только внутри семейной политики, происходит формирование ответственного родительства», — заверила Либанова.

Уровень прожиточного минимума на Украине не соответствует реалиям, его размер занижен вдвое, и людям приходится влачить нищенское существование, полагают эксперты. Что касается пенсионеров, ранее глава Минсоцполитики Украины Марина Лазебная рассказывала, что 4,6 млн украинцев получают пенсии размером от 2 до 3 тыс. гривен (5-8 тыс. рублей).