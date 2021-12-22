Согласно новому социсследованию, президентский рейтинг Владимира Зеленского составил 24,2%. Об этом говорят результаты опроса социологической группы «Рейтинг», опубликованные на сайте организации 22 декабря

По итогам опроса «Рейтинга», если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, за Владимира Зеленского отдали бы голоса 24,2% из тех, кто уже определился.

На втором и третьем местах — пятый президент, глава партии «Евросолидарность» Петр Порошенко (13,7%) и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (9,6%). Ее догоняет сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко - 9,2%.

Кроме того, 6,9% поддержали бы Евгения Мураева, 6,8% — Дмитрия Разумкова, 6,7% — Игоря Смешко, 6,2% — Владимира Гройсмана, 3,1% — Олега Ляшко.

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Юрий Бойко – 9,2%;

https://24tv.ua/ru/skolko-ukraincev-progolosovali-by-za-zelenskogo-sejchas-rejting_n1326118

Опрос провели 16-18 декабря.

При этом согласно декабрьскому опросу КМИС, у Зеленского — 27,6%, на втором месте — Петр Порошенко с 16%. Третье место с почти одинаковой поддержкой делят Юрий Бойко (9,4%) и Юлия Тимошенко (9%).

Ранее, согласно итогам опроса «Рейтинга», опубликованным 10 декабря, Зеленского поддержали бы 23,5% респондентов.

23,5%