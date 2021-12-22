Оказалось, что в прокатах страны уже ажиотаж: родители расхватывают костюмы Рапунцель, Анны из «Холодного сердца» и Человека-паука. Причем цены кусачие: за сутки использования такого наряда придется отдать примерно 1,5 тыс. грн (около 4 тыс. руб.), в то время, как покупка обойдется в сумму от 400 до 1,5 тыс. грн (1-4 тыс. руб.)
В качестве минуса проката родители называют спорную санитарную обработку праздничной одежды после предыдущих «арендаторов», а недостаток покупки в том, что дети быстро растут и наряд в любом случае окажется одноразовым.
Еще один способ нарядить любимое чадо к утреннику — самостоятельно сделать костюм. Правда для этого нужно обладать хотя бы минимальными навыками шитья и иметь дома швейную машинку, сокрушаются многие родители. Однако все же находятся смельчаки, готовые повторить подвиги своих мам и пап.
«Я была такой, немного полной, и когда мне было 3-4 года, то меня в снежинки не брали, и я была мишкой. Мама брала коричневого цвета мишуру, и там сама шила жилеточку», — рассказала одна из жительниц Киева, решившая попробовать самостоятельно превратить свою дочь в одну из любимых персонажей современных детей — Анну из мультфильма «Холодное сердце».