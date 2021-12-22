Журналисты программы «Твiй день» украинского телеканала «1+1» перед Новым годом решили изучить рынок детских костюмов к утренникам и понять, что выгоднее: покупать, брать напрокат или шить самостоятельно. Соответствующий сюжет вышел 21 декабря

Оказалось, что в прокатах страны уже ажиотаж: родители расхватывают костюмы Рапунцель, Анны из «Холодного сердца» и Человека-паука. Причем цены кусачие: за сутки использования такого наряда придется отдать примерно 1,5 тыс. грн (около 4 тыс. руб.), в то время, как покупка обойдется в сумму от 400 до 1,5 тыс. грн (1-4 тыс. руб.)

В качестве минуса проката родители называют спорную санитарную обработку праздничной одежды после предыдущих «арендаторов», а недостаток покупки в том, что дети быстро растут и наряд в любом случае окажется одноразовым.

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«Я была такой, немного полной, и когда мне было 3-4 года, то меня в снежинки не брали, и я была мишкой. Мама брала коричневого цвета мишуру, и там сама шила жилеточку», — рассказала одна из жительниц Киева, решившая попробовать самостоятельно превратить свою дочь в одну из любимых персонажей современных детей — Анну из мультфильма «Холодное сердце».