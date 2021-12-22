Первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности назначен на январь 2022 года, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT 22 декабря

«Право применить силу». Путин объяснил США и НАТО, чем им грозит молчание в ответ на предложение России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Лавров подчеркнул, что по содержанию документов и подготовке переговоров предстоит огромная работа, но «она не может быть бесконечной».

«Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками», — сказал Лавров.

Ранее американская сторона заявила, что ряд положений в представленных РФ проектах соглашений для США неприемлем. Кроме того, в США сообщили о намерении представить собственный список озабоченностей действиями России.

«Мы готовы их рассматривать, но пока еще нам их не представили», — отметил Лавров.

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной, а также не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.