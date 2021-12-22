Президент Украины Владимир Зеленский нарочно преследует своего предшественника Петра Порошенко, потому что он эффективнее представляет Украину на мировой арене, заявила депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Фриз в эфире канала «Прямой» 21 декабря

«В стране кризис, нужно сажать Порошенко». Кто на этот раз подставляет Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это просто маленькое закомплексованное существо, которое сейчас находится в должности президента. Очень досадно, но любой президентский срок имеет начало и конец. Вопрос только — досидит ли этот человек до конца своей каденции», — заявила Фриз.

Она добавила, что вместо того чтобы работать на международной арене, как это делает сейчас Порошенко, Зеленский избрал его своим врагом и пытается противопоставить «свое величие его эффективности».

Ранее лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко покинул Украину, узнав, что его обвиняют в госизмене в связи с закупкой угля в ЛДНР. Он сбежал от сотрудника Госбюро расследований, который пытался вручить ему повестку. В партии Порошенко заявили, что он отправился в дипломатическое турне и в январе вернется в страну.

В частности, Порошенко отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО».