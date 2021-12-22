Украинский врач-диетолог Оксана Скиталинская в преддверии Нового года дала советы соотечественникам, как справиться с похмельем, если устоять перед алкоголем все же не удалось. Об этом 22 декабря написал «Главред»

«Если человек переусердствовал с алкоголем, то, прежде всего, не нужно "выбивать клин клином", то есть пить другой алкогольный напиток», — предостерегла Скиталинская.

Диетолог предложила пить как можно больше безалкогольной жидкости, а также по возможности принять сорбенты, которые помогут воде быстрее вывести градусы из организма. Есть и другие способы борьбы с опьянением.

«Если человек после новогоднего застолья чувствует себя более или менее хорошо, ему может быть достаточно просто принять душ, потому что кожа — это также орган детоксикации организма», — констатировала специалист.