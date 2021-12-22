Сотрудники российского посольства в США 22 декабря в своем Twitter призвали Вашингтон не перекладывать вину за ситуацию вокруг Украины на Москву

Госдеп отреагировал на заявления Шойгу по Украине © Public domain / Loren

В посольстве РФ попросили Госдеп не сваливать вину «с больной головы на здоровую».

«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм у границ нашей страны», — подчеркнули дипломаты.

В дипведомстве указали, что для снижения напряженности в европейском регионе необходимо исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Российская сторона также призвала Североатлантический альянс отказаться от присоединения стран бывшего СССР, военного сотрудничества с ними и использования их инфраструктуры для ведения военной деятельности.

1⃣ We call on @StateDept not to distort the reality.

For the sake of de-escalation, the 🇺🇸 United States should not create anti-Russian military sites near our borders. https://t.co/QEyYVoSdic — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) December 22, 2021

Накануне пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его словам, вопреки заявлениям российского Минобороны Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности на Украине.