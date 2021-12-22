Госдеп отреагировал на заявления Шойгу по Украине
Госдеп отреагировал на заявления Шойгу по Украине
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Так в диппредставительстве оценили заявление американского Госдепартамента об ответственности России за эскалацию напряженности на Украине.

В посольстве РФ попросили Госдеп не сваливать вину «с больной головы на здоровую».

«Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм у границ нашей страны», — подчеркнули дипломаты.

В дипведомстве указали, что для снижения напряженности в европейском регионе необходимо исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Российская сторона также призвала Североатлантический альянс отказаться от присоединения стран бывшего СССР, военного сотрудничества с ними и использования их инфраструктуры для ведения военной деятельности.

Накануне пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс призвал Россию не использовать ложную и провокационную риторику. По его словам, вопреки заявлениям российского Минобороны Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности на Украине.