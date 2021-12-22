Российское «вторжение» на Украину может начаться ещё в этом году, утверждает американский журнал The National Interest в статье, опубликованной 21 декабря

«На этот раз, Путин идёт на Украину». Таким заголовком издание продолжает алармистскую тенденцию американских и британских СМИ, публикующих в последние месяцы многочисленные материалы о якобы готовящейся агрессии РФ против Украины.

Российское «вторжение» неизбежно и может произойти уже в этом году. Владимир Путин чувствует слабость Вашингтона, Европы и Украины и воспользуется такой возможностью, чтобы войти в историю, утверждает автор статьи.

«Путин надеется нанести тяжёлый удар по международному порядку. Есть ли что-нибудь, что может его удержать? Да. Ключевым моментом является размещение батальонов НАТО в Польше и Румынии при одновременном укреплении обороны Украины», — пишет издание.

«Помогли рисовать из Киева»: Захарова отреагировала на немецкий план «вторжения РФ» на Украину © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева.

По мнению РФ, речь идёт о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.