«На этот раз, Путин идёт на Украину». Таким заголовком издание продолжает алармистскую тенденцию американских и британских СМИ, публикующих в последние месяцы многочисленные материалы о якобы готовящейся агрессии РФ против Украины.
Российское «вторжение» неизбежно и может произойти уже в этом году. Владимир Путин чувствует слабость Вашингтона, Европы и Украины и воспользуется такой возможностью, чтобы войти в историю, утверждает автор статьи.
«Путин надеется нанести тяжёлый удар по международному порядку. Есть ли что-нибудь, что может его удержать? Да. Ключевым моментом является размещение батальонов НАТО в Польше и Румынии при одновременном укреплении обороны Украины», — пишет издание.
Оно также советует украинскому правительству укрепить свою северную границу с РФ с помощью мин, самодельных взрывных устройств и дронов.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева.
По мнению РФ, речь идёт о безосновательном раздувании истерии с целью обосновать планы НАТО по увеличению военного присутствия вблизи российских границ.