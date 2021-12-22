Генерал СБУ сравнил ситуацию с предъявлением аналогичных подозрений в госизмене Порошенко и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.
«Было еще в мае заявлено, что Медведчук вступил в преступный сговор с высшим руководством государства, другими должностными лицами, в том числе правовых структур. Все правильно президент делал, если бы он делал все одновременно и системно. Мне жаль Владимира Александровича [Зеленского], я честно говорю, так как генеральный прокурор его подставила, обманула, подвела и предала, если говорить прямым языком. Действительно, она должна была продолжать эту эпопею, которую начала с Медведчука», — сказал Вовк.
По мнению Вовка, если бы генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Порошенко, она бы закрыла себе западную границу — и «тогда бы не было ни Америки, ни Куршевеля, а были бы Трускавец, Сатанов и Закарпатье».
Ранее пятому президенту Украины Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене из-за покупки угля в ЛДНР во время его президентства, в 2014-2015 годах. При этом документ подписала не генпрокурор Венедиктова, а один из ее заместителей.
До этого по той же статье объявили подозрение Виктору Медведчуку. Он находится под домашним арестом.