Усиливая алармистскую тенденцию к публикации материалов о якобы готовящейся агрессии РФ против Украины, в последние месяцы ставшую чуть ли не основной международной темой американских и британских СМИ, CNN размещает у себя на сайте статью канадского журналиста украинского происхождения Майкла Боцюркива «Мат. Путин загнал Запад в угол».
«Без единого выстрела Путину удалось ввергнуть Запад в коллективную панику», — пишет Боцюркив, рассказывая о якобы производимой РФ концентрации войск близ украинской границы.
По словам обозревателя, возможной целью России является захват территорий, которые соединили бы Крым с остальной частью РФ.
«Понятно, что видеочаты с [Джо] Байденом и угрозы европейских лидеров о "серьезных последствиях" Путина не остановят. Ввиду неизбежности вторжения в Украину Западу необходимо разъяснить, какая боль будет ожидать Путина, если он решит сделать следующий шаг», — говорит автор CNN.
По его мнению, у Запада в арсенале осталось «удручающе мало» шагов.
Среди прочего, автор предлагает «немедленно выслать» всех граждан РФ из стран Запада, а также запретить им международные поездки.
В последние месяцы США и Великобритания, а также киевское правительство, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.