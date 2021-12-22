Вторжение на Украину неизбежно, в ответ Западу следует принять «все необходимые меры», включая немедленную высылку всех граждан РФ из западных стран. Такое мнение публикует 22 декабря сайт американского телеканала CNN

Усиливая алармистскую тенденцию к публикации материалов о якобы готовящейся агрессии РФ против Украины, в последние месяцы ставшую чуть ли не основной международной темой американских и британских СМИ, CNN размещает у себя на сайте статью канадского журналиста украинского происхождения Майкла Боцюркива «Мат. Путин загнал Запад в угол».

«Без единого выстрела Путину удалось ввергнуть Запад в коллективную панику», — пишет Боцюркив, рассказывая о якобы производимой РФ концентрации войск близ украинской границы.

По словам обозревателя, возможной целью России является захват территорий, которые соединили бы Крым с остальной частью РФ.

«Понятно, что видеочаты с [Джо] Байденом и угрозы европейских лидеров о "серьезных последствиях" Путина не остановят. Ввиду неизбежности вторжения в Украину Западу необходимо разъяснить, какая боль будет ожидать Путина, если он решит сделать следующий шаг», — говорит автор CNN.

«Зачем РФ эта головная боль?»: украинский эксперт о возможности «вторжения» России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди прочего, автор предлагает «немедленно выслать» всех граждан РФ из стран Запада, а также запретить им международные поездки.

В последние месяцы США и Великобритания, а также киевское правительство, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.