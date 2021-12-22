«Все мы немного страшко, когда влюбляемся. Не родись красивой, а родись Страшко. "Моя любимая Страшко" — та самая любовь в брекетах», — такой анонс придумал вещатель для этого сериала.
Сериал повествует о девушке Насте Глушко, которая устраивается на работу в косметическую компанию, но не вписывается в местные стандарты красоты. В украинской версии зрителю предлагается подумать над темами буллинга, сексизма и проблемами сетевого общения.
Колумбийский формат Ugly Betty был включен в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году как самая успешная теленовелла в истории: ее адаптировали в 180 странах мира.
На Украине свой вариант «Не родись красивой» планировали снимать много лет назад, однако продюсер Александр Роднянский, вынашивавший эту идею, так и не нашел денег на этот проект и в итоге уехал работать в Россию.