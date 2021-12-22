Российский канал «Суббота» покажет украинскую версию колумбийского формата о некрасивой секретарше «Моя любимая Страшко». Права на трансляцию продал телеканала «1+1», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, что не понравилось «патриотам». Об этом 21 декабря сообщил Telegram-канал «Культурная прачечная»

«Все мы немного страшко, когда влюбляемся. Не родись красивой, а родись Страшко. "Моя любимая Страшко" — та самая любовь в брекетах», — такой анонс придумал вещатель для этого сериала.

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Колумбийский формат Ugly Betty был включен в Книгу рекордов Гиннесса в 2010 году как самая успешная теленовелла в истории: ее адаптировали в 180 странах мира.

На Украине свой вариант «Не родись красивой» планировали снимать много лет назад, однако продюсер Александр Роднянский, вынашивавший эту идею, так и не нашел денег на этот проект и в итоге уехал работать в Россию.