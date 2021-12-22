«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — сказала Максакова.
По словам Максаковой, ей не к кому больше обращаться за помощью, кроме как к Владимиру Путину.
Мария Максакова призвала российского президента внести поправки в 210-ю статью Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
По ее словам, сейчас эти нормы лишь «декларативного характера», а после поправок можно было бы привлекать к ответственности тех, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие».
Ранее бывший муж Максаковой Владимир Тюрин обратился в суд с иском против бывшей жены о защите чести и достоинства.