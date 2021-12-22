Экс-депутат Госдумы, оперная дива Мария Максакова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что получает угрозы жизни от бывшего мужа, вора в законе Владимира Тюрина и не может из-за этого вернуться на родину с Украины. Об этом она рассказала в интервью news.ru 21 декабря

«Мне передали, что очередной мой приезд может закончиться для меня очень плохо — летальным исходом. Все ресурсы для этого у него имеются. А у меня квартиры теперь нет — осталась только моя жизнь, мне очень страшно, что отнимут и ее», — сказала Максакова.

«Все еще вор в законе»: Максакова потроллила бывшего мужа после суда © Мария Максакова/Инстаграм Владимиру Путину.

Мария Максакова призвала российского президента внести поправки в 210-ю статью Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По ее словам, сейчас эти нормы лишь «декларативного характера», а после поправок можно было бы привлекать к ответственности тех, «кто заслужил наказание, но остается безнаказанным, продолжает жить, круша жизни чужие».

Ранее бывший муж Максаковой Владимир Тюрин обратился в суд с иском против бывшей жены о защите чести и достоинства.