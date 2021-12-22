Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Николай Княжицкий обвинил президента Владимира Зеленского в двойных стандартах. Соответствующий пост он опубликовал 21 декабря у себя в Facebook

«Талант Зеленского и "Слуг народа" с "Кварталом" заключается в том, что они в один день могут обвинить Порошенко в госизмене и анонсировать показ проданного на российский пропагандистский канал "Россия-1" своего сериала "Сваты" с антиукраинскими актерами в главных ролях, действие которого происходит в лукашенковской Беларуси. Геббельс мог лишь мечтать о таких талантах пудрить мозги людям», — написал Княжицкий.

Сатурн «раздаст карму»: астролог дала прогноз на «пенсию» Зеленского © пресс-служба президента Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Бывшего главу государства обвинили в том, что он не обеспечил энергетическую безопасность «в условиях военного противостояния 2014-2015 годов».

В тот же день, 20 декабря, российский канал «Россия-1» анонсировал премьеру 7-го сезона сериала «Сваты», назначенную на 27 декабря. Ранее Зеленский и представители «Квартала» уже критиковались местными «патриотами» за продажу своего контента в Россию. На это «обвиняемые» ответили, что права на их продукцию принадлежат шведскому дистрибьютору Eccho Rights, который и совершает подобные сделки, на что «Квартал» по условиям договора влиять не может.