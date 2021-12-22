Министр обороны Болгарии Стефан Янев высказался против размещения войск НАТО на территории страны. Об этом сообщило 21 декабря агентство Associated Press

Янев прокомментировал информацию о том, что в НАТО обсуждается возможность размещения дополнительных сил военного блока в Болгарии и Румынии. Данные меры рассматриваются в ответ на якобы производимое Россией наращивание своих войск на границе с Украиной, сообщило агентство.

«Такое решение не будет соответствовать интересам стран-союзников [по НАТО] или национальным интересам Болгарии», — написал министр обороны.

Слова болгарского президента о Крыме рассердили МИД Украины © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Янев также утверждал, что военная активность РФ в настоящий момент не представляет угрозы для безопасности стран НАТО.

Болгария вступила в военный блок в 2004 году.

Россия рассматривает расширение НАТО на восток как основную угрозу своей безопасности.