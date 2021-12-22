Янев прокомментировал информацию о том, что в НАТО обсуждается возможность размещения дополнительных сил военного блока в Болгарии и Румынии. Данные меры рассматриваются в ответ на якобы производимое Россией наращивание своих войск на границе с Украиной, сообщило агентство.
«Такое решение не будет соответствовать интересам стран-союзников [по НАТО] или национальным интересам Болгарии», — написал министр обороны.
Он подтвердил, что подобные обсуждения имеют место, но разъяснил, что решения не были приняты.
Янев также утверждал, что военная активность РФ в настоящий момент не представляет угрозы для безопасности стран НАТО.
Болгария вступила в военный блок в 2004 году.
Россия рассматривает расширение НАТО на восток как основную угрозу своей безопасности.