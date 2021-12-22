В Черниговской области на Украине задержали полицейского, который попался на получении взятки в 58 тысяч гривен. Об этом 21 декабря сообщили на сайте Государственного бюро расследований

Взятка офицеру военкомата освобождает от участия в АТО © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк снимках можно заметить, что на его столе находилась табличка с надписью «Взятки не берем!».

Еще в 2012 году Нежинская районная администрация предоставила в аренду земельные участки общей площадью 300 гектаров. Предприниматель выращивал на них зерновые. В 2020 году окружная прокуратура через суд потребовала отменить аренду, поскольку считала, что распоряжение районной госадминистрации было незаконным. В первой инстанции действия администрации были признаны законными.

Работнику полиции стало известно о подготовке апелляции. Он предложил предпринимателю «решить вопрос» с прокурорами за взятку, чтобы те не стали подавать апелляцию. Летом ему передали 58,8 тысячи гривен (160 тысяч рублей), а также скретч-карту на тысячу литров бензина от предпринимателя.

Преступнику грозит до пяти лет тюремного заключения.