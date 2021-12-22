«Власть — это люди, которым позволили выполнять роль колониальной администрации в Украине. В течение последних 20 лет они живут исключительно одним — получают карт-бланш на грабеж страны, занимаются личным обогащением, а затем "валят" из страны. Кто-то на восток валил, кто-то на запад валит. <…> Не важно, в чьем управлении находится Украина. Колониальная администрация и строится на этом — им дают возможность грабить собственный народ и выводить капитал», — объяснил экс-нардеп.
Осенью украинские оппозиционеры обвинили президента Украины Владимира Зеленского за его план о трансформации страны, который он представил во время визита в США. Они назвали его планом по разграблению страны и заверили, что он состоит из коррупционных проектов, направленных против национальных интересов страны.