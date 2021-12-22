Власти Украины исполняют роль колониальной администрации, у которой в наличии есть карт-бланш на то, чтобы разграблять свой собственный народ, после чего они уезжают жить в другие государства. Об этом заявил на днях бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала «НАШ»

Грабят награбленное. Как украинские силовики прикарманивают чужие миллионы © Державна фіскальна служба України / Державна фіскальна служба України / Перейти в фотобанк Осенью украинские оппозиционеры обвинили президента Украины Владимира Зеленского за его план о трансформации страны, который он представил во время визита в США. Они назвали его планом по разграблению страны и заверили, что он состоит из коррупционных проектов, направленных против национальных интересов страны.