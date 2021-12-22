Украинский врач-диетолог Оксана Скиталинская в преддверии Нового года дала советы соотечественникам, как безопаснее всего выстроить «общение» с алкоголем, чтобы праздники не закончились плачевно. Специалиста процитировал «Главред» 22 декабря

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«Самый оптимальный вариант — красное или белое сухое вино. Потому что органические кислоты, которые содержатся в вине, помогают хорошо усваиваться белковой пище: рыбе и мясу. Они разрушают пептидные связи, и мясо тогда легко распадается на белки, аминокислоты и легче усваивается», — утверждает эксперт.

Что же касается безопасных объемов потребления, то тут диетолог непреклонна: чем меньше — тем лучше, а идеальным вариантом вообще будет полный отказ от спиртного.

«Какую дозу считать безопасной, даже не буду называть и брать на себя такую ответственность. Потому что люди, услышав от врача определенные цифры, не слышат никаких предостережений и призывов избегать употребления алкоголя. Они слышат цифры и воспринимают их так: "Ага, врач-диетолог сказал, что можно"», — сказала она.

Скиталинская подчеркнула, что алкоголь, вопреки бытующему мифу, никак не объединяет людей и уж тем более не делает общение легче, но если в компании все пьют лучше просто чуть-чуть пригубить для вида.