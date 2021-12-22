Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов Украины и журналистов после конференции на неформальное общение у костра. Видео с вечеринки 21 декабря показали в эфире украинского ТВ

Во вторник, 21 декабря, в резиденции Зеленского «Синегора» началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства».

Зеленский пообещал позвонить Путину, но с условием © president.gov.ua вечеринки угощали шашлыком и глинтвейном.

Президентская резиденция «Синегора» находится в Карпатах, в селе Гута на Ивано-Франковщине. Поэтому тематика вечеринки была западноукраинской: гости слушали живую гуцульскую музыку и плясали у костра.

Всего на конференции и вечеринке было около 90 послов Украины в разных странах мира.

Ранее, в июне, Зеленский устроил пикник с шашлыками, на который позвали представителей ряда СМИ Украины, по случаю Дня журналиста.