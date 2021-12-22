Ранее социологи из Украины и Эстонии на деньги Евросоюза провели в Одессе опрос, в соответствии с которым большинство респондентов считают себя русскоязычными и не намерены воевать за Украину. Согласно результатам, 65,1% опрошенных точно не готовы воевать за Украину. Назвали себя русскоязычными почти 70% одесситов и лишь 5% сказали, что говорят по-украински. 48,4% заявили, что русскому языку необходимо придать статус государственного. А 47,7% респондентов признались, что испытывают крайне негативное отношение к государству Украина. И главное: эти цифры плюс-минус такие же, какими они были в 2004 году.
Эксперт отметил, что возможно большое количество одесситов действительно выступает за русский язык как второй государственный, но когда его партия в Харькове решила собрать людей на протест против «языкового закона», помимо них пришли всего лишь пять человек.
«О чем это говорит? Какова же цена этого желания иметь русский язык вторым государственным, когда людям плевать на то, что происходит в школах у их детей. Если мне не плевать, то я тогда выхожу и протестую, я требую и призываю других людей… А когда я выхожу в Харькове, кричу на самой большой площади в Европе: «Люди, что вы — с ума сошли? Идите сюда, это же ваших детей уродуют! Запретили образование на русском языке, на нашем родном»! А мне отвечают — «А я по делам, мне хлеба надо купить, мне еще что-то надо сделать»… Какова же цена всему этому?», — сетует Волга.
Возможно, украинские граждане действительно запуганы, но это было в первые дни победы Евромайдана, сейчас они относятся к происходящему в стране просто с равнодушием, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.