Естественно, что или большинство одесситов, или пятьдесят на пятьдесят разделились — за европейский вектор интеграции и за пророссийский, это естественно. Это именно та часть Украины, где процессы деруссификации еще обратимы. Об этом рассказал лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в интервью изданию Украина.ру

Василий Волга: Никогда не поверил бы в прошлом, что то, что с нами происходит сегодня, будет возможно © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что возможно большое количество одесситов действительно выступает за русский язык как второй государственный, но когда его партия в Харькове решила собрать людей на протест против «языкового закона», помимо них пришли всего лишь пять человек.

«О чем это говорит? Какова же цена этого желания иметь русский язык вторым государственным, когда людям плевать на то, что происходит в школах у их детей. Если мне не плевать, то я тогда выхожу и протестую, я требую и призываю других людей… А когда я выхожу в Харькове, кричу на самой большой площади в Европе: «Люди, что вы — с ума сошли? Идите сюда, это же ваших детей уродуют! Запретили образование на русском языке, на нашем родном»! А мне отвечают — «А я по делам, мне хлеба надо купить, мне еще что-то надо сделать»… Какова же цена всему этому?», — сетует Волга.

Возможно, украинские граждане действительно запуганы, но это было в первые дни победы Евромайдана, сейчас они относятся к происходящему в стране просто с равнодушием, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.