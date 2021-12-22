Речь идет про летний снимок, который ведущий только пару дней назад выложил в сеть. На фото он жарит шашлыки в компании президента Владимира Зеленского и других известных в стране людей.
«Утром проснулся в хорошем настроении. Думаю, как бы потролить весь мир? Опубликовал фото, где президент, я, [журналист] Алеся Бацман и [телеведущий] Савик Шустер, готовят шашлыки. И написал примерно так: Воспоминания о лете. Я с друзьями на шашлыках, зажарили Соловьева и съели. Мясо оказалось жестким и невкусным, из-за этого и перессорились», — вспомнил Гордон.
Он уверен, что причиной удаления поста послужили жалобы пользователей на его «шутку» про Соловьева.
«Люди, наверное, писали, что зажарить можно свинью, барана, а жарить Соловьева — себя не уважать», — сказал он.
У Гордона и Соловьева давний конфликт, начался он в 2019 году, когда российский телеведущий раскритиковал заявление украинского коллеги о существовании «плана «Новороссия».
Гордон в ответ называл Соловьева «матерым пропагандистом» и посоветовал россиянину посмотреть на свои руки, так как на них «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием его лживой, мерзопакостной пропаганды пошли воевать друг против друга».
Соловьев отреагировал на эти слова в свой адрес похожими эпитетами в сторону украинского ведущего, в итоге ситуация дошла до того, что Гордон пообещал вырвать Соловьеву кадык.