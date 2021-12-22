Во вторник, 21 декабря, по итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки 2150 долларов.
По итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки $2150.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/21/12/2021/61c1c1ec9a7947778919069eПо итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки $2150.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/21/12/2021/61c1c1ec9a7947778919069eПо итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки $2150.
Таким образом, цена на газ побила новый рекорд после скачка цен на газ в октябре.
Ранее во вторник стало известно о приостановке физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию. «Газпром» отказался от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря.
«Северный поток-2» готов к запуску, однако немецкий регулятор приостановил сертификацию проекта. Компании-оператору СП-2 нужно зарегистрировать немецкую «дочку».