Цены на газ в Европе впервые превысили отметку в 2 тыс. долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на 21 декабря

Эксперт назвал способ снизить цены на газ в Европе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки $2150.



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https://www.rbc.ru/economics/21/12/2021/61c1c1ec9a7947778919069eПо итогам торгов стоимость январского фьючерса достигла рекордной отметки $2150.

Таким образом, цена на газ побила новый рекорд после скачка цен на газ в октябре.

Ранее во вторник стало известно о приостановке физического потока газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию. «Газпром» отказался от бронирования мощностей прокачки по магистрали на 21 декабря.

«Северный поток-2» готов к запуску, однако немецкий регулятор приостановил сертификацию проекта. Компании-оператору СП-2 нужно зарегистрировать немецкую «дочку».